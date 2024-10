Accelerata nelle vaccinazioni anti Covid nell'Isola, che sale nella classifica delle Regioni per numero di somministrazioni, superando la Calabria. Resta però agli ultimi posti nonostante abbia inoculato il 77,5% delle dosi ricevute dalla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo: 198.244 su 255.770.

L'Isola, come ha ribadito oggi il governatore Solinas, riserva una quota di circa il 30% per i richiami a causa dell'incertezza sugli arrivi dei vaccini, ma da Roma si fa pressing per un'accelerazione che potrebbe arrivare non solo dalla disponibilità incassata dai medici di famiglia a operare negli hub o negli altri centri, ma anche dall'apertura di nuovi punti vaccinali.

L'obiettivo prefissato è quello di arrivare a effettuare circa 15mila vaccini al giorno rispetto (attualmente la media è di 6mila). Negli ultimi giorni si sta registrando un aumento; si è infatti passati dai circa 6mila del 23 marzo ai 7.500 di ieri. Nel frattempo la piattaforma governativa che raccoglie i dati in tempo reale ha pubblicato i dettagli delle somministrazioni in Sardegna. Dal report emerge che la maggior parte delle dosi, 79.751, è andata agli operatori sanitari e socio sanitari.

Quelle inoculate a ultraottantenni sono al momento 46.982, a cui si aggiungono 13.661 ospiti delle strutture residenziali. Alle forze armate sono state somministrate 7.385 dosi, mentre al personale scolastico 8.969. Infine al personale "non sanitario" 19.069, mentre altre 22.427 dosi sono andate a beneficiari non specificati.