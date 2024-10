La consigliera regionale e segretaria della Commissione Sanità e Politiche Sociali Carla Cuccu interviene in merito al fatto che le vaccinazioni per gli ultraottantenni e le persone fragili previste nei centri vaccinali di Iglesias, Carbonia e Sant’Antioco sarebbero fortemente a rischio. "Secondo alcuni organi di stampa alcuni avrebbero iniziato a ricevere le comunicazioni di annullamento per il fatto che le dosi di vaccino Pzifer sarebbero quasi del tutto terminate", scrive la Cuccu.

"Sarebbe l’ennesima prova – ha dichiarato l’esponente pentastellata – delle problematiche che affliggono la sanità sarda. Non è possibile che nel bel mezzo di una pandemia e con l’inizio delle vaccinazioni degli over 80, ci si permetta il lusso di annullare le somministrazioni delle dosi di vaccino perché queste sono terminate. È una situazione davvero inaccettabile da irresponsabili".

Oltre duemila le persone interessate. "Mi chiedo come si possano creare ulteriori disagi ai cittadini che sperano di ricevere la dose di vaccino per tornare al più presto ad una vita normale – ha concluso Carla Cuccu -. Auspico vivamente che la Regione, in modo particolare l’assessorato alla Sanità, si metta una mano sulla coscienza e cerchi di risolvere questa problematica nel piu' breve tempo possibile. La vaccinazione è vitale e non ci si può permettere il lusso di sbagliare in queste situazioni".