Mancano settemila dosi per chiudere in Sardegna la vaccinazione dei soggetti coinvolti nella Fase 1, ovvero operatori socio-sanitari, ospiti e dipendenti di Rsa. Lo fa sapere il commissario straordinario di Ats Massimo Temussi.

Il farmaco anti-Covid deve essere ancora somministrato soprattutto al personale delle residenze per anziani e centri diurni senza direttori sanitari.

Per quanto riguarda i medici di famiglia, devono ancora ricevere il vaccino in 350 su 1200, concentrati prevalentemente nell'area metropolitana di Cagliari.

Intanto, per quanto riguarda gli over 80, esclusi dalla Fase 1, e la possibilità di prenotarsi per la vaccinazione, l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, ha detto che è stata "già predisposta la piattaforma web del Centro unico prenotazioni".