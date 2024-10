Le dosi somministrate finora in Sardegna sono 6.463 (su 19.680 dosi consegnate).

Dunque, con i 2.828 vaccini effettuati nella giornata di ieri, la nostra Isola non è più la penultima Regione con la percentuale più bassa di somministrazione.

Con il 32,8% si lascia alle spalle, la Provincia autonoma di Trento (26,1%), la Lombardia (22,4%) e la Calabria (21,9%).

In totale, in Italia sono 412.619 (+89,676 in una giornata) le vaccinazioni anti-Covid effettuate. Dal 30 dicembre al 1° gennaio sono state consegnate 469.950 dosi di vaccino. Dal 5 al 7 gennaio 438.750.

Complessivamente, sono stati vaccinati 253.576 donne e 159.043 uomini.

Le Regioni con il numero più alto di somministrazione effettuate sono la Campania e la Toscana con il 59,9%.