Hanno preso il via questa settimana anche in Planargia le vaccinazioni anti-Covid per le persone ultraottantenni ed i soggetti fragili. I centri finora interessati sono stati quelli di Montresta, Tresnuraghes e Bosa. Ad oggi sono complessivamente 480 le dosi somministrate, ma a Bosa le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni.

Il team vaccinale opererà la prossima settimana a Modolo, Magomadas e Flussio (martedì 30 marzo), Suni e Tinnura (mercoledì 31 marzo), Cuglieri (1 aprile).

Dalla Assl di Oristano arriva il ringraziamento "a tutte le amministrazioni comunali che hanno collaborato e stanno collaborando fattivamente all'organizzazione delle giornate vaccinali, ed in particolare alla Croce Rossa e alla compagnia barracellare di Bosa, che hanno assicurato un'eccellente organizzazione, garantendo un ordinato afflusso delle persone convocate per la vaccinazione".