Sono attesi in Sardegna entro questo mese circa quattrocentomila vaccini: 100mila a settimana tra Pfizer e Moderna. Del primo, secondo i dati dell'assessorato regionale della Sanità, oggi sono state consegnate 10.530 dosi, ben 86mila arriveranno il 10 giugno, il 14 (le date sono indicative) toccherà a 9.700 flaconi del siero Moderna.

Attese nell'Isola anche scorte del siero monodose Janssen e di Astrazeneca ma per quantitativi meno significativi. Nel frattempo l'Ats, nel solo hub della Fiera di Cagliari, ha organizzato per questa sera un'Astranight dedicato al personale scolastico che ha già ricevuto la prima dose di Vaxzevria: 1330 insegnanti sono chiamati con un sms al centro vaccinale dalle 19 alle 24 per anticipare il richiamo fissato inizialmente tra i 10 e l'11 giugno e che coincide con l'avvio degli scrutini.

Domani, venerdì 4 giugno, si amplia ancora la platea dei soggetti vaccinabili nell'Isola con l'inclusione dei cittadini nella fascia d'età 16-39 anni: a partire dalle 12, tramite la piattaforma di Poste Italiane, saranno abilitati a prenotare la somministrazione delle dosi nei 93 centri vaccinali del territorio regionale. I primi slot disponibili però potrebbero slittare di qualche giorno per permettere di smaltire gli over 40, e le prime somministrazioni per questa fascia potrebbero essere fatte non prima del 10 giugno.