La campagna vaccinazioni si sviluppa su più fronti: “Nell'ultima settimana – dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – abbiamo ampliato la platea delle categorie che possono manifestare il proprio consenso alla vaccinazione attraverso il portale regionale. Stiamo valutando l'adesione al sistema delle Poste Italiane, per potenziare ulteriormente la nostra capacità di raggiungere i cittadini. La piattaforma non è comunque l'unico strumento in campo. Abbiamo iniziato, ad esempio, la vaccinazione dei soggetti fragili attraverso la chiamata diretta da parte delle strutture che li hanno in carico e contiamo sui medici di famiglia per le somministrazioni a domicilio per le persone che hanno difficoltà a raggiungere le strutture. Ora più che mai è indispensabile – conclude l'assessore Nieddu – incrementare le scorte di vaccini per imprimere un ulteriore cambio di passo”.

La Regione entro la metà di aprile punta a viaggiare su una media di 12mila somministrazioni al giorno, per una quota settimanale di 84mila inoculazioni e per la fine di aprile contiamo di arrivare al traguardo delle 17mila somministrazioni giornaliere per 119mila alla settimana.

“L'intero sistema sanitario della Sardegna è impegnato in questa operazione. Stiamo impiegando ogni sforzo per portare l'Isola fuori dall'emergenza e restituire una nuova normalità alle famiglie e al nostro sistema economico”, ha detto il presidente Solinas.