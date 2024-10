La campagna vaccinale in Sardegna prosegue a pieno ritmo. Secondo il monitoraggio del Governo, nella giornata di ieri sono state inoculate ben 28.508 dosi, un record assoluto per l’Isola che ad oggi conta 556.667 persone vaccinate.

Se la macchina procede in modo spedito, bisogna però prestare la massima attenzione a qualsiasi dettaglio, soprattutto quando si parla dei cittadini con elevata fragilità.

Alla nostra redazione è arrivata, infatti, una segnalazione che non dovrebbe essere accompagnata dalla massima attenzione.

CITTADINI CON ELEVATA FRAGILITA’ Nella categoria dei cittadini con elevata fragilità rientrano, così come riportato nel portale della Regione Sardegna, le persone estremamente vulnerabili, intese come persone affette da condizioni che per danno d’organo preesistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS- CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19.

QUALE VACCINO Su quale vaccino vada somministrato alle persone con elevata fragilità è l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, che considera Pfizer-Biontech e Moderna accompagnati “dalla maggiore robustezza delle evidenze in temini di efficacia, nelle persone anziane” o comunque tra tutti coloro che, indipendentemente dall’età “sono a più alto rischio di sviluppare una malattia grave”. Il vaccino sviluppato dalla farmaceutica AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford rimane al momento indicato per la popolazione senza malattie gravi.

IL CASO È la figlia di un signore di 73 con elevata fragilità a segnalarci quanto da lei notato. Dopo aver provveduto a completare la registrazione sul portale https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=422358&v=2&c=3&t=1 è arrivato un SMS dove viene indicato il giorno, l’orario e il luogo per poter effettuare il vaccino. Il messaggio è accompagnato anche dal modulo di consenso che va compilato e firmato.

IL MODULO DI CONSENSO È qui che nasce il problema. Se nel sito della Regione Sardegna si legge che “dopo la registrazione riceveranno un sms, con indicazione dell'ora e del luogo dove presentarsi per effettuare la vaccinazione con il vaccino Pfizer o Moderna” il modulo di consenso, invece, riporta la nota informativa di Vaxzevria, il Vaccino Covid-19 AstraZeneca.

UN ERRORE NELL’ALLEGATO? Si potrebbe trattare di un errore nel documento allegato, certo, ma vista la situazione estremamente delicata dei cittadini che rientrano in questa categoria sarebbe opportuno verificare che ogni passaggio legato alla vaccinazione sia preciso e corretto in modo tale da evitare che possa sorgere qualsiasi tipo di problema. In questo caso non legato alla burocrazia, ma direttamente alla salute delle persone. La campagna vaccinale in Sardegna prosegue a pieno ritmo. Secondo il monitoraggio del Governo, nella giornata di ieri sono state inoculate ben 28.508 dosi, un record assoluto per l’Isola che ad oggi conta 556.667 persone vaccinate.

Se la macchina procede in modo spedito, bisogna però prestare la massima attenzione a qualsiasi dettaglio, soprattutto quando si parla dei cittadini con elevata fragilità.

Alla nostra redazione è arrivata, infatti, una segnalazione che non dovrebbe essere accompagnata dalla massima attenzione.

CITTADINI CON ELEVATA FRAGILITA’ Nella categoria dei cittadini con elevata fragilità rientrano, così come riportato nel portale della Regione Sardegna, le persone estremamente vulnerabili, intese come persone affette da condizioni che per danno d’organo preesistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS- CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19.

QUALE VACCINO Su quale vaccino vada somministrato alle persone con elevata fragilità è l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, che considera Pfizer-Biontech e Moderna accompagnati “dalla maggiore robustezza delle evidenze in temini di efficacia, nelle persone anziane” o comunque tra tutti coloro che, indipendentemente dall’età “sono a più alto rischio di sviluppare una malattia grave”. Il vaccino sviluppato dalla farmaceutica AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford rimane al momento indicato per la popolazione senza malattie gravi.

IL CASO È la figlia di un signore di 73 con elevata fragilità a segnalarci quanto da lei notato. Dopo aver provveduto a completare la registrazione sul portale https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=422358&v=2&c=3&t=1 è arrivato un SMS dove viene indicato il giorno, l’orario e il luogo per poter effettuare il vaccino. Il messaggio è accompagnato anche dal modulo di consenso che va compilato e firmato.

IL MODULO DI CONSENSO È qui che nasce il problema. Se nel sito della Regione Sardegna si legge che “dopo la registrazione riceveranno un sms, con indicazione dell'ora e del luogo dove presentarsi per effettuare la vaccinazione con il vaccino Pfizer o Moderna” il modulo di consenso, invece, riporta la nota informativa di Vaxzevria, il Vaccino Covid-19 AstraZeneca.

UN ERRORE NELL’ALLEGATO? Si potrebbe trattare di un errore nel documento allegato, certo, ma vista la situazione estremamente delicata dei cittadini che rientrano in questa categoria sarebbe opportuno verificare che ogni passaggio legato alla vaccinazione sia preciso e corretto in modo tale da evitare che possa sorgere qualsiasi tipo di problema. In questo caso non legato alla burocrazia, ma direttamente alla salute delle persone.