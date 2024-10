"Carloforte e La Maddalena devono diventare Covid free: sarebbe un atto di giustizia verso due territori che soffrono la penalizzazione della doppia insularità e sono state particolarmente danneggiate dalla pandemia". Così Sara Canu e Michele Cossa, rispettivamente capogruppo e consigliere dei Riformatori, in merito alla possibile apertura da parte del Governo alla vaccinazione di massa delle isole minori.

"La Regione - sottolineano - ha il dovere di aiutare, anche perché i servizi sanitari a livello locale possono essere così sgravati da questa emergenza. Si tratterebbe di un modesto sforzo organizzativo, nel momento in cui sta per arrivare anche in Sardegna una massiccia fornitura di vaccini".

"Inoltre - affermano - si creerebbe una situazione di cui si avvantaggerebbe l'intera Sardegna, soprattutto in termini di immagine e di attrattività complessiva della nostra regione, anche in considerazione del fatto che il governo nazionale attraverso il green pass sta spingendo per il 2021 il turismo interno in Italia".