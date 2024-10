In queste ore sta circolando sui social media, in particolare tra gli utenti del Nuorese, un calendario sulle prossime tappe della campagna vaccinale anti-Covid, con tanto di categorie dei candidati (suddivisi per fasce di età) e presunte date in cui presentarsi per la somministrazione del vaccino.

Il Commissario Straordinario ASSL Nuoro invita i cittadini nuoresi a diffidare da qualsiasi comunicazione non ufficiale, o comunque non proveniente dal Commissario ASSL o da suo delegato.

"D'ora in avanti - fa sapere l'ASSL di Nuoro -, al fine di evitare equivoci o, peggio ancora, assalti all'Hub di Nuoro o agli altri punti vaccinali territoriali, che potrebbero essere causa di pericolosi assembramenti, sarà cura del Commissario ASSL emanare, ogni venerdì, un bollettino settimanale sull'andamento della campagna vaccinale, e soprattutto tutti i dettagli della programmazione successiva, suscettibile, di volta in volta, con lo scalare progressivo delle categorie nell'ordine di priorità, di interventi e eventuali aggiustamenti".

"Ogni altra comunicazione non proveniente dal Commissario ASSL Nuoro o da suo delegato non può essere, per ovvie ragioni, considerata attendibile", sottolineano.