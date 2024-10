Aveva effettuato la seconda dose di vaccino, ma è stato ricoverato nel reparto malattie infettive di Sassari dopo essere risultato positivo al Covid.

L'uomo, ex infermiere, era venuto in Sardegna per trascorrere la vacanze. Ma non è bastato aver completato il ciclo vaccinale per contrastare l'infezione: si tratta di variante Delta e il contagiato risulta sintomatico.

Già ieri nella provincia si erano verificati due casi analoghi, con entrambi i soggetti che, vaccinati, hanno comunque contratto il virus.