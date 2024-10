Mare o montagna? Città d’arte? Agriturismo in campagna? Per molti, queste domande sono il preludio di un rito, la pianificazione delle vacanze estive, che ha il sapore del relax, della voglia di scoprire e del tempo libero.

eDreams, l’agenzia di viaggi online leader in Europa, anticipa quali saranno le scelte dei turisti italiani ed europei per l’estate 2018, grazie ai dati delle prenotazioni effettuate da giugno a settembre sul sito www.edreams.it e attraverso l’APP. E, a proposito di tempo libero: gli italiani saranno tra quelli che si godono di più il break estivo, dato che la durata della vacanza media nel nostro Paese è in aumento.

E’ la Sicilia ad aggiudicarsi le prime due posizioni della classifica delle destinazioni preferite dei nostri connazionali. Infatti, la prima meta in assoluto per l’estate 2018 è Palermo, con Catania al secondo posto.

A seguire, la prima città internazionale, la Grande Mela, che stuzzica l’appetito dei viaggiatori italiani e si posiziona al terzo posto, davanti ai paradisi della Sardegna. Cresciuta del 122% quest’anno, la metropoli per antonomasia supera Londra e Parigi, ma anche mostri sacri della movida estiva come Barcellona.

Ma è qui che si assiste alla rimonta dell’Italia: la quarta e quinta posizione sono occupate da Olbia e Cagliari, che superano la Isla Bonita, Ibiza.

Rispetto ai trend del 2017, resiste Lamezia Terme, segno tangibile di un rinascimento turistico che quest’anno bacia la Calabria, anche a detta della stampa internazionale. Si osserva invece una differenza riguardo i visitatori attirati dal Salento: se l’anno scorso infatti questa zona, con l’aeroporto di Brindisi, occupava la decima posizione, oggi esce dalla top ten, scivolando alla tredicesima.