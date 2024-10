Ormai Alghero è una tappa estiva fissa per la bella sarda Elisabetta Canalis.

Vederla seduta tranquillamente sul muretto dell'antica muraglia algherese come tanti altri ragazzi, fa capire come la "nostra" showgirl voglia e abbia bisogno, tra i suoi viaggi in giro per il mondo, di un pò di relax e tranquillità nella sua amata Sardegna.

Pochi giorni fa, anche un altro personaggio famoso è stato visto nella Riviera del Corallo. Si tratta del calciatore della Juventus Federico Peluso, sposato con una ragazza di Alghero. Anche lui è stato visto in spiaggia e passeggiare per le vie del centro storico.

Nella foto, Federico Peluso insieme a una giovane juventina