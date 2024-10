I sardi in vacanza preferiscono Alghero, Villasimius e Olbia. Quando, invcece, progettano le ferie estive oltre i confini dell’isola, scelgono Rimini.

A rivelarlo è l'Osservatorio Trivago al termine di un'analisi sulle ricerche dei vacanzieri italiani per il periodo luglio-agosto.

Qualunque sia la meta, una cosa è certa: i sardi preferiscono il mare. Nella pianificazione per le vacanze ai primi posti, insieme alle tre località sul podio, ci sono Cagliari, San Teodoro, Cala Gonone e Arbatax.

Alghero, oltre a essere la metà preferita in patria, è nei sogni dei vacanzieri di altre regioni del resto d'Italia. In particolare, secondo la ricerca di Trivago, pensano di visitare la cittadina catalana friulani, liguri, marchigiani e toscani.

L'indagine in generale rivela che gli italiani iniziano a cercare la sistemazione con 102 giorni di anticipo e prenotano in media una vacanza di 8 giorni. Le mete al mare sono sicuramente le più gettonate, con Rimini, prima scelta per ben 10 regioni su 17, Riccione e Gallipoli in testa.