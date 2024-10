Villasimius e San Teodoro nella top ten di Tripadvisor per le vacanze 2016. La località in provincia di Cagliari è addirittura al quarto posto, preceduta soltanto da Formentera, New York e San Vito Lo Capo.

La classifica è stata stilata dal sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi, tenendo presenti alcuni parametri: l'interesse e i costi medi di hotel e pasti per una settimana di soggiorno. Villasimius precede Roma, Londra e Gallipoli.

San Teodoro è invece all'ottavo posto davanti a Barcellona e Porto Cesareo. Per Villasimius l'albergo preso come punto di riferimento indica come settimana "estiva" meno cara quella tra il 26 settembre e il 3 ottobre.

Costa 1.517 euro con un risparmio del 39%. Per quanto riguarda San Teodoro, la settimana meno dispendiosa è sempre la stessa, 26 settembre-3 ottobre: si spende 1.202 euro, con un risparmio del 46%.