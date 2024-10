Tanti ospiti, per rallegrare bimbi e adulti, il tutto sotto la linea del rispetto ambientale, del riciclo, delle buone pratiche di Protezione Civile: un evento che per il secondo anno consecutivo è denominato “Vabbo Natale”, promosso da Vab Sardegna Ambiente, Comune e associazioni che avranno come fulcro la centralissima Piazza Vittoria, a Sinnai

Le date sono già decise, 5-6-7-8 dicembre a Sinnai in Piazza Santa Vittoria per la seconda edizione del “Vabbo Natale”. Un evento viene proposto in occasione del dicembre Sinnaese 2019, dall'Associazione “Vab Sarda Ambiente Sinnai”, in collaborazione con l'Oratorio di Santa Vittoria, con il patrocinio del Comune di Sinnai, e con la collaborazione de il partenariato del Csv Sardegna Solidale, una manifestazione popolare finalizzata soprattutto a valorizzare i rifiuti e ad un loro possibile riutilizzo, incentivando appunto il recupero delle materie prime riciclabili ed evitando lo spreco delle risorse.

Sarà presente l'albero interamente realizzato con pneumatici usati, sarà anche quest'anno un punto di raccolta beni a favore delle famiglie bisognose e in difficoltà con il “Miracolino di Natale” , nelle quattro giornate tutti i beni donati potranno essere posizionati sulla gradinata della Piazza. Si raccomanda per questo la donazione di beni non deteriorabili di prima necessità, per l'igiene della persona e della casa, e giocattoli nuovi per bambini.

La manifestazione si arricchisce con l'esposizione e vendita di prodotti realizzati dai vari hobbysti e artigianali locali che parteciperanno per dare un tocco ancor più natalizio all'evento. Il programma è davvero ricco per l'intrattenimento dei più grandi ma soprattutto dei più piccini, tra cui il Giardino degli Elfi dove i bambini potranno giocare imparando l'importanza del riciclo dei rifiuti con un percorso educativo; la casa di Babbo Natale dove potranno scrivere le loro letterine; la casa del Grinch che farà qualche biricchinata; il Vab Junior con dimostrazioni di attività di protezione civile con lezioni teoriche e pratiche; laboratori a cura dell'Oratorio, e tante altre attività. Saranno presenti anche numerosi artisti per allietare i più piccoli e sicuramente far risvegliare l'animo bambino dei più grandi, tra i più acclamati i Super Eroi, Spiderman Casteddu e l'artista Gasparato, intrattenimenti musicali, di danza e pattinaggio.

I promotori dell’evento sono entusiasti: “Vi aspetta anche la squisitissima cioccolata calda – dicono – ma le 4 giornate avranno in se diversi appuntamenti per adulti e bambini dedicati al rispetto ambientale e all’ecologia”.