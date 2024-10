E’ andato in commissariato con la moglie e la figlia per sporgere una querela, ma al posto di attendere in sala d’aspetto, sarebbe entrato in un ufficio riservato al personale e avrebbe rubato il portafoglio di una poliziotta. Scoperto, l’uomo è stato immediatamente arrestato. Il fatto è accaduto presso il Commissariato di Tor Carbone a Roma.

-Redazione-