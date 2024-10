Un cercatore di funghi di 53 anni di Tratalias è stato ferito da una fucilata ieri pomeriggio a San Giovanni Suergiu.

L'episodio è avvenuto intorno alle 16:30, in località Santa Lucia.

Il 53enne, insieme al figlio, stava cercando funghi quando è stato raggiunto dal colpo di fucile caricato a pallini, che lo ha ferito lievemente al volto, al braccio e al torace. E' stato inizialmente assistito dal figlio e poi affidato alle cure dei medici del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale Sirai di Carbonia dove si trova adesso ricoverato.

Le sue condizioni non sono gravi. Sentito dai carabinieri, ha dichiarato di non avere visto chi ha sparato perché in quel momento si trovava dietro un cespuglio. I carabinieri di San Giovanni Suergiu hanno avviato le indagini per individuare chi ha esploso, probabilmente per errore, la fucilata.