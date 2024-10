Un uomo anziano si è avventurato alla ricerca di funghi in località San Gregorio a Sinnai quando, in una zona impervia ai piedi dei monti Sette Fratelli, ha perso l’orientamento non riuscendo più a trovare il percorso di rientro.

Con il suo cellulare ha chiamato la sala operativa dei Vigili del fuoco che tempestivamente ha inviato una squadra di pronto intervento e il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale).

L’uomo e stato raggiunto dai Vigili e sul posto è stato fatto intervenire anche l'elicottero del servizio territoriale Elisoccorso del 118 che ha provveduto a trasportare l’anziano signore in ospedale per i controlli del caso.

Per fortuna la disavventura ha avuto un lieto fine.