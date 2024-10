Nella serata di ieri gli Agenti della Squadra Volante hanno arrestato un 31enne, Marco Tolu, cagliaritano, pregiudicato, per il reato di rapina impropria e lesioni.

Nello specifico, i poliziotti sono intervenuti in via S’Arrulloni a Cagliari in quanto era stata appena consumata una rapina nel supermercato Conad.

La guardia giurata che ha fermato l’arrestato ha raccontato agli agenti che mentre si trovava negli uffici del supermercato ha notato, attraverso le telecamere di sorveglianza, il giovane, in sedia a rotelle, mentre occultava quattro scatolette di tonno. Alla cassa, il 31enne ha pagato solo una confezione ed è in questo momento che l’addetto alla sicurezza ha fermato Tolu.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il giovane avrebbe iniziato a insultare la guardia e ad accelerare l’andatura, ma quando è stato bloccato ha colpito con una scatoletta di tonno il volto dell’addetto alla sicurezza ferendolo al naso. Ma non solo. Il vigilante, che ha cercato di contenere la reazione sino all’arrivo degli agenti, ha raccontato di essere stato colpito anche con calci e pugni.

Tolu, già noto agli operatori per i numerosi precedenti di polizia, è stato condotto in Questura e al termine degli accertamenti di rito è stato tratto in arresto per rapina impropria e lesioni.

Su disposizione del PM di turno è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare in attesa del processo con rito per direttissima.