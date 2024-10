Questa notte, intorno all'una, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Macomer sono intervenuti in via Sassari per l'incendio di una Fiat Panda.

Gli uomini del 115 hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area. Il rogo ha completamente distrutto l’utilitaria e danneggiato un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze.

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio. Presenti sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Macomer per i rilievi di legge.