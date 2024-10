Ieri a Uta, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per ricettazione, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, un 50enne allevatore di Decimoputzu, già gravato da precedenti denunce.

A seguito di indagini e nel corso di una perquisizione domiciliare e locale, i militari, come da loro riferito, hanno rinvenuto all’interno di un capannone di proprietà dell’uomo, una Mini Cooper “Countryman”, priva di targhe e in fase di accurato smontaggio, destinata dunque, dicono gli investigatori, a trasformarsi in pezzi di ricambio per il mercato parallelo delle autoriparazioni.

Il furto di quell’auto era stato denunciato il 3 ottobre scorso presso la Stazione Carabinieri di Sant’Avendrace dal proprietario, un 41enne cagliaritano.

Si sta cercando di comprendere dove fossero destinati i pezzi, mentre la vettura è stata restituita al legittimo proprietario che, con una spesa non eccessiva potrà ripristinarne l’efficienza, come ormai non sperava ormai più di poter fare.