Questa sera a Uta si alzerà il sipario su Ballus 2022, il festival dei popoli e dei colori che quest’anno riparte, dopo i due anni di fermo a causa della pandemia, con un’edizione speciale: la numero 20. Tre serate di musica, balli e canti della tradizione all’insegna dell’interculturalità.

Alle 21:30 nello splendido scenario di Santa Maria le telecamere di Sardegna Live si accenderanno per raccontarvi la serata di apertura del Festival Internazionale del Folklore. In Piazza Santa Maria, aprirà l’evento con al centro il tema della pace tra i popoli, sul palco le ragazze della ginnastica ritmica di Uta dell’A.S.D. Butterfly. Seguiranno l’esibizioni del Gruppo Folklorico Pro Loco Uta; del Gruppo Animas (Sabrina Sanna Voce, Alessandro Melis Chitarra, Marco Bande Organetto, Matteo Piras polistrumentista), di Gianni Atzori (Erbekono) e dei gruppi esteri provenienti dalla Romania, Colombia e Guadalupa. La serata sarà presentata da Ottavio Nieddu.

“C’è grande entusiasmo per questa 20esima edizione che finalmente ci vede ripartire dopo gli anni difficili appena trascorsi – spiega l’organizzatore di Ballus, nonché presidente dalla Pro Loco di Uta, Romano Massa -. Ieri alle 20 ci siamo ritrovati per la Santa Messa per invocare la pace e la fratellanza tra i popoli, celebrata presso il Santuario di Santa Maria. Da oggi, invece, le luci si accenderanno sul palco per una tre giorni dedicata alla musica, ai suoni, alle culture, alle voci, alle danze e ai colori”.

IL PROGRAMMA DI VENERDÌ E SABATO

VENERDÌ 5 agosto Piazza Santa Maria

Ore 21:30 PICHIÀDAS “Suoni e voci del ballo popolare in Sardegna”. Manuel Massa - Canna Isperrada/canna furistera (Uta); Massimo Carnevale - Mandolino/Benas (Quartucciu); Marco Bande - Fisarmonica/Organetto (Sarule); Alessandro Melis - Chitarra (Quartu Sant’Elena); Sabrina Sanna - Boghe (Quartu Sant’Elena); Fabrizio Rosas – Launeddas; Matteo Muccaria - Organetto (Lotzorai); Giansilvio Pinna – Fisarmonica (Zeddiani); Sergio Putzu - Organetto (Sorgono); Gianni Atzori - Erbekofono (Isili); Stefano Pinna – Launeddas (Cabras); Carlo Arras - Organetto (Esporlatu); Tenore San Gavino (Oniferi). Coppie di ballo in costume: UTA, QUARTUCCIU, SETTIMO SAN PIETRO, LOTZORAI, ZEDDIANI, CABRAS, ESPORLATU, SORGONO. Durante la serata verrà consegnato il Premio "TZIU ADAMU BILLAI".

Presenta: ROBERTO TANGIANU

SABATO 6 agosto

Ore 21:30 (Piazza Santa Maria). “GALA INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE” con cerimonia di apertura e inni nazionali

Gruppi partecipanti: UTA G. Folklorico "Pro Loco"; QUARTU SANT’ELENA G. Folk "Su Idanu"; GALLURA - G.Folk “Festa Gaddhurèsa”; FANTAFOLK (Andrea Pisu Launeddas, Vanni Masala Organetto), ROMANIA, COLOMBIA, GUADALUPA, UCRAINA (Cantante solista). Ore 00:00 GRAN FINALE di chiusura BALLUS.

Presenta: GIULIANO MARONGIU

DIRETTA STREAMING SU SARDEGNA LIVE