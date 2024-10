Si concluderà oggi, sabato 5 agosto, la 21^ edizione di “Ballus” a Uta, palcoscenico del grande evento organizzato dalla Pro loco di Uta con il patrocinio dell’Assessorato del turismo regionale.

Una attesissima manifestazione che promuove il folklore, la pace tra i popoli e mantiene vive tradizioni diverse in un gran connubio di divertimento e arricchimento culturale. Quest’anno partecipano gruppi dagli Stati Uniti, dall’Irlanda, dalla Malesia, dall’Uruguay, dall’Italia e ovviamente dalla Sardegna.

La serata di oggi comincerà alle ore 18:45 con la “Gran parata del Folklore”, che vedrà le esibizioni dei gruppi provenienti da Cavour, Irlanda, Malesia, Chicago e Uruguay.

Per la Sardegna parteciperanno Uta con “Is Messadoris de Uda”, e Monserrato con “Fruste del Campidano”. Sfileranno le maschere tradizionali sarde di Teulada “Su Boinarxiu”, di Sestu “Is Mustayonis E S’orku Foresu”, di Siurgus Donigala “Is Scruzzonis”, di Mamoiada “Mamuthones e Issohadores associazione culturale Atzeni”. Aprono la parata i Tamburini e Trombettieri “Sa Sartiglia” di Oristano. Il raduno e la partenza saranno in Piazza S’Olivariu, con il seguente itinerario: via G. Marconi, via R. Fresia, via Roma, Piazza Garibaldi, via Santa Giusta con (brevissima animazione).

Alle ore 21:30 si svolgerà il “Galà internazionale de Folklore”, con la cerimonia di apertura e gli inni nazionali. Presenterà la serata Giuliano Marongiu. Parteciperanno i seguenti gruppi: per la Sardegna il Gruppo Folklorico “Pro Loco” di Uta, “Fruste del Campidano” di Monserrato, per il Piemonte “Danzatori di Bram” di Cavour, per l’Irlanda “Loughgiel School of Irish Dance” da Belfast, per gli stati Uniti “Wici Song And Dance Theater” di Chicago, per la Malesia “Melaka Heritage Institute” di Melaka, per l’Uruguay “Compañía Folklórica Danza Uruguay” di Young, Río Negro.

A mezzanotte il gran finale di chiusura di “Ballus”. La serata sarà trasmessa in diretta su Videolina e in streaming sulle piattaforme web di Sardegna Live.