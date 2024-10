Ieri a Uta, a conclusione delle indagini scaturite da una denuncia-querela formalizzata da una 31enne impiegata del luogo, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per frode informatica e furto d'identità in concorso 4 persone residenti a Napoli (un italiano e tre bengalesi).

Secondo quanto riferito, questi, in concorso tra loro, dopo aver sottratto i dati anagrafici e falsificato la carta d'identità della querelante, avevano aperto a suo nome diversi conti correnti bancari telematici, sui quali avevano fatto confluire somme di denaro di verosimile provenienza illecita che poi erano state smistate tramite l'effettuazione di bonifici su conti correnti bancari e carte di credito a loro intestati.

Avrebbero insomma creato a nome della donna una stazione di transito di denaro del quale non è in questo momento possibile ricostruire l'origine che allo Stato comunque non appare essere troppo limpida, ma al di là di questo il furto d’identità è cristallizzato. Verranno eseguite ulteriori indagini.