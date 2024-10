I lavori procedono al rallentatore, da tre mesi gli operai non vedono un euro e potrebbero nuovamente scendere in piazza per protesta, mentre la struttura carceraria, che sarebbe dovuta essere pronta nel giugno 2013, è ancora un cantiere nella disponibilità del Ministero.

E' questa la situazione denunciata dal deputato di Unidos Mauro Pili, che ha effettuato un sopralluogo nel nuovo carcere di Uta.

"E qui si vorrebbero portare presto i detenuti in regime di 41bis?, ha detto lo stesso Pili.