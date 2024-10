Nell'ambito degli interventi di contrasto all'inquinamento nel territorio di Uta, gli agenti del Corpo Forestale hanno individuato e sequestrato in località S'Isca Is Foras un'attività di gestione non autorizzata di rifiuti, anche pericolosi, in un'area di circa 1500 metri quadri.

Sono state rinvenute, infatti, bombole di gas, un serbatoio di 2000 litri di carburante disperdente su suolo, veicoli fuori uso, 8 metri cubi di inerti da demolizione interrati e livellati, pneumatici fuori uso e altro materiale tra cui rifiuti plastici che venivano bruciati. Inoltre sul posto era presente anche un allevamento illecito di suini. I gestori dell'area sono stati denunciati per reati ambientali e per allevamento illecito.

Sempre a Uta, ma in località Mitza Fundalis, la forestale ha scoperto una cava che era stata ampliata senza autorizzazione, nella zona di conservazione speciale della Rete europea Natura 2000 "Foresta di Monte Arcosu". Anche in questo caso gli agenti hanno denunciato i responsabili della società e sequestrato la cava.