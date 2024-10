A Uta è stata salvata una vita grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della Stazione locale. I carabinieri, infatti, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Stazione numero 4 dove si stava propagando un incendio all'interno dell'abitazione situata al primo piano.

All’interno dello stabile bifamiliare, in un appartamento, si trovava la novantenne proprietaria dell'unità abitativa. I militari dell'Arma, incuranti per la loro personale incolumità, senza indugio, sono entrati all'interno dell'abitazione (già invasa da un denso fumo), trovando l'anziana signora che, totalmente disorientata, non era riuscita a lasciare l'immobile.

I due carabinieri hanno immediatamente portato la donna all'esterno, affidandola alle attenzioni di alcuni vicini presenti sulla strada.

Per scongiurare ulteriori e più gravi conseguenze, i militari sono nuovamente rientrati all'interno dell'appartamento per disattivare le forniture di energia elettrica e gas e, allo stesso tempo, individuare la stanza interessata dal rogo. Lo scopo era di evitare il propagarsi delle fiamme anche alle abitazioni contigue. I militari hanno utilizzato un estintore e dei secchi d'acqua per domare l'incendio che è stato spento grazie alla loro tempestiva opera.

Il personale dei vigili del fuoco di Cagliari, intervenuto in un momento successivo, ha attribuito la causa del rogo a un cero votivo posizionato dalla donna su un mobile in legno. L'abitazione è stata dichiarata inagibile.