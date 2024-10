Le Fiamme Gialle della Tenenza di Sarroch hanno individuato un cittadino di Capoterra che ha indebitamente usufruito dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per non pagare il ticket sanitario, controllando la corrispondenza tra quanto dichiarato con autocertificazione riguardo la consistenza reddituale e quanto censito dalle banche dati in uso al Corpo. L’attività di indagine avrebbe permesso di accertare che il soggetto controllato versava in una situazione economica non rientrante nei parametri per cui è prevista la concessione del beneficio pubblico. Il reddito conseguito dallo stesso avrebbe di fatto reso non accoglibile la domanda in quanto superava i limiti previsti.

Si è quindi proceduto alla contestazione della violazione, con l’applicazione della sanzione amministrativa pari a 1.401,75 euro, corrispondente al triplo del beneficio conseguito, nonché alla segnalazione alla competente A.S.L. per il recupero dell’indebito beneficio fruito corrispondente a 467,25 euro.