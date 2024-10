Test sierologici su tutta la popolazione di Ussassai. Dalle 9 di questa mattina sono state avviate le operazioni, nella palestra comunale, dove gli abitanti si stanno recando per svolgere gli esami del sangue.

I test verranno effettuati anche nella giornata di domani, per permettere a tutti i cittadini di poterli svolgere. La decisione di svolgere i sierologici è stata presa in seguito ai diversi casi di positività riscontrati nel vicino Comune di Seui.

"Gli abitanti di Ussassai sono stati divisi in turni a seconda del parentado - ha spiegato il sindaco Giannino Deplano -. Stiamo effettuando i test sierologici semplicemente in via precauzionale, non vogliamo creare nessun allarmismo".