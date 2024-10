Ieri sera, alle 21,35, la squadra dei Vigili del fuoco di Lanusei è intervenuta in via Municipio a Ussassai, per un incendio abitazione. Le fiamme hanno interessato il vano cucina di uno stabile posto al centro del paese.

Nella circostanza, l'anziana proprietaria, una donna di 88 anni, è rimasta leggermente intossicata dal fumo di combustione, necessitando dell'assistenza del 118 giunto sul posto.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Jerzu.