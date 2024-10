Durante la notte scorsa a Ussana i militari dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Dolianova hanno arrestato in flagranza di reato Andrea Littera, 45enne pluripregiudicato di Ussana, per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata.

I Carabinieri sono stati allertati attorno alla mezzanotte tramite una chiamata al 112 fatta dal fratello dell’arrestato, che ha comunicato che nella casa paterna stava avvenendo un furente litigio tra il 45enne e il proprio padre 80enne, tenuto sotto minaccia da un coltello. Giunti sul posto, i militari hanno trovato fuori dall’abitazione i familiari di Littera che avevano preferito abbandonare la casa piuttosto che continuare a subire le minacce da parte del loro congiunto. Gli stessi familiari hanno raccontato che, a seguito dell’ennesima discussione scaturita per futili motivi tra padre e figlio, quest’ultimo è andato su tutte le furie e ha iniziato a spintonare violentemente il padre fino a scaraventarlo per terra. A quel punto, l’uomo ha afferrato un grosso coltello da cucina e, in preda alla collera, ha iniziato a brandeggiarlo per aria minacciando di morte dapprima il padre, e poi i familiari che tentavano di dissuaderlo e riportarlo alla calma. L’uomo ha ammesso ai militari di aver spintonato e minacciato di morte il proprio padre e ha consegnato ai carabinieri il coltello che aveva utilizzato per le minacce.