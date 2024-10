Verrà inaugurata a Ussana domenica 5 gennaio e sarà visitabile fino al 20 dello stesso mese la mostra “DNA projectc” di Alberto Spada, in arte "ilcarbonauta".

Artista multidisciplinare, si occupa di pittura, scultura, installazione, grafica e illustrazione. Nato a Carbonia nel 1980 ha frequentato l'Accademia di Belle Arti a Sassari e un Master in Visual Design alla Scuola Politecnica di Design a Milano.

Dopo varie esperienze lontano dalla sua terra, Alberto è ritornato in Sardegna e grazie al progetto “Campidarte” ha potuto riprendere il workflow artistico interrotto dall'esperienza di qualche anno di studio a Milano.

Campidarte è il progetto di tre designer, uno sardo e due milanesi, Giorgio Deplano, Alberto Brancaleon e Giampiero Bernazzani.

Lo stesso progetto è indirizzato alla riqualificazione di quattro capannoni dell'ex azienda avicola trasformata in centro culturale all’interno di uno spazio di sedici ettari di terreno nelle campagne di Ussana.

Il piano di lavoro include: area eventi, zona dedicata a residenze per artisti, laboratorio professionale dove produrre elementi di design e showroom.

L’orientamento dei tre giovani designer è decisamente green, come designer e progettisti, infatti, realizzano allestimenti e complementi d’arredo in un ottica di sostenibilità e riutilizzo.

“DnaPROJECT è un progetto che ho voluto realizzare a conclusione di una residenza presso l'associazione culturale Campidarte. Ha spiegato Alberto che aggiunge: “ “In questo periodo medio lungo, in un contesto immerso nelle campagne di Ussana, a stretto contatto con la natura, ho potuto riprendere il workflow artistico, interrotto dall'esperienza di qualche anno di studio a Milano, che mi ha portato ad ampliare le conoscenze nell'ambito della grafica e del Design.

L'ambiente che ho vissuto in questo periodo è stato ideale rispetto la mia ricerca, che ha sempre avuto come linee guida un recupero e una trasformazione di materiali in disuso utilizzati come supporto e materia prima, e una certa attenzione ai monumenti di archeologia industriale, molto presenti nel Sulcis, che in modo indelebile hanno lasciato e continueranno a lasciare una traccia della nostra storia politica e industriale.

Da appassionato di riciclaggio e "archeologo industriale", il contesto dei capannoni dell'ex azienda avicola trasformata in centro culturale dall'associazione Campidarte non poteva che essere la migliore situazione dove poter continuare il mio lavoro.

Ho lavorato seguendo una contaminazione di discipline, Design, Arte e Natura, da cui il nome del progetto, che nel tempo son riuscito a sviluppare parallelamente, cercando di creare un filo conduttore che avesse come fulcro, il contesto naturale, ed il rapporto dell'uomo con lo stesso”.

La mostra “DNA project sarà visitabile dal 5 al 20 gennaio alle ore 18.30, nell’HANGAR numero 3/Campidarte SS 128, Km 3, Ussana (CA).

Dalle 21.00 ci sarà musica LIVE e DJset nell'hangar numero 1.