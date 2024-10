Un 43enne di Assemini mentre percorreva la strada di Ussana in direzione Dolianova, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto, una Fiat stilo, ed è finito su un palo della segnaletica per poi ribaltarsi fuori dalla sede stradale.

Fortunatamente l’uomo è rimasto illeso. Sul posto la Emergency Sardegna da Senorbi, i Vigili del fuoco da Cagliari e i carabinieri di Dolianova.

La chiamata di soccorso è stata fatta da un automobilista di passaggio.