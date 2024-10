Ieri ad Ussana, i carabinieri della Stazione di Monastir coadiuvati da una pattuglia della Stazione di Donori sono intervenuti sulla SP 9, km 5, a seguito di un sinistro stradale con feriti. Nel dettaglio una 43enne di Ussana, alla guida di una Citroen, nel percorrere quel tratto di strada in direzione Sestu, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che è fuoriuscito dalla carreggiata, ribaltandosi.

A bordo vi erano anche una ragazza 31enne e i figli minori, rispettivamente di 7 e 3 anni. Sul posto è intervenuta successivamente una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari e i sanitari del 118, giunti con tre ambulanze che hanno provveduto alle prime cure e al successivo trasporto dei feriti, tutti in codice giallo, coscienti e non in pericolo di vita, presso l'ospedale Brotzu di Cagliari e presso il pronto soccorso del Policlinico Universitario di Monserrato, dove sono stati condotti per accertamenti.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Stazione di Monastir. I documenti di guida, di circolazione e assicurativi erano in regola. Il veicolo ha riportato ingenti danni ed è stato recuperato a cura della proprietaria.