Saranno potenziati i controlli della Polizia locale di Sassari per l’uso corretto delle cinture di sicurezza. Un fattore, questo, che fa parte di una specifica campagna di sensibilizzazione che il comando sta portando avanti.

L’obiettivo, oltre a migliorare la sicurezza di guidatore e passeggeri, è quello di evitare anche eventuali “Trucchi” “Finalizzati – spiegano – ad evitare che l'omesso uso delle cinture possa disturbare l'automobilista a causa dell'allarme sonoro che scatterebbe per richiamare l'attenzione del conducente e dei passeggeri distratti: il più comune è la fibbia infilata nel dispositivo di aggancio delle cinture”.

Una percentuale di coloro che utilizzano la cintura, che, rimarcano, è “Aumentata negli anni ma sono ancora troppi coloro che mettono a rischio la propria vita per una sfida col destino obiettivamente senza senso; se poi analizziamo le percentuali di coloro che viaggiano sui sedili posteriori, allora i dati diventano drammatici: coloro che la indossano nel nostro Paese non raggiungono il 5% del totale dei passeggeri che viaggiano dietro la vettura”.

Non sono immuni da conseguenze anche coloro che viaggino sui sedili posteriori in quanto, concludono dal comando, “L'assenza di strumenti di ritenuta li trasforma in veri e propri proiettili ed espone sia loro che coloro che viaggiano davanti a danni fisici incalcolabili; è stato stimato che in caso di incidente a velocità modestissima i passeggeri sono proiettati in avanti con una forza che può essere superiore a venti volte il loro peso”.