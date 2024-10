Anche i pastori di Usini hanno deciso di manifestare tutto il loro disappunto.

Anche loro, stamattina, hanno deciso di gettare il latte in segno di protesta.

“Usini - queste le parole del Sindaco Antonio Brundu - non ha una realtà pastorizia importante ma, per le nostre piccole aziende, abbiamo cercato di dire la nostra e provare a far sentire la nostra voce! Siamo tutti pastori e siamo tutti con i pastori sardi, per difendere la loro battaglia a tutela dei loro prodotti! Grazie di cuore a tutti gli usinesi e ai nostri amici pastori di Usini, Sarule, Bono, Desulo: a volte basta poco per sentirsi uniti e fare comunità”.