Una travolgente passione per le tradizioni unisce il Gruppo folk San Giorgio di Usini che da ben venticinque anni è promotore del Festival internazionale “A Manu Tenta”.

Evento di grande valore riconosciuto anche dalla Camera di commercio di Sassari ottenendo l’inserimento al programma “Salude e trigu”.

Si presenta quest’anno come il venticinquesimo appuntamento per gli appassionati del folclore e non solo. La manifestazione, infatti, coinvolge un’ampia gamma di spettatori per godere di uno spettacolo di gala dove protagonisti saranno i gruppi esteri Perù, Bolivia, Slovacchia e Argentina e i gruppi folk della Sardegna.

“Sono orgoglioso dei miei ragazzi – ha detto il Presidente del Gruppo folk , Gavino Piras - Ogni anno dimostrano quanto realmente tengono alla rassegna folcloristica e in particolare a tenere unito il nostro gruppo. Si tratta di un impegno mosso dalla sola passione sfrenata per le tradizioni e dalla voglia di farci conoscere in tutto il mondo”.

Un modo farsi conoscere e ampliare le proprie conoscenze. Questo è il cuore pulsante del Festival Internazionale A Manu Tenta che stringe la mano alla danza e tradizioni dei popoli.

Il programma. Sabato 5 agosto tutto avrà inizio alle ore 20.00 con la parata dei gruppi ospiti da Piazza Castello a piazza Europa dove immancabile come ogni anno, sarà la sagra degli Andarinos organizzata dalla Proloco di Usini. In prima serata alle 21.30 avrà inizio il grande spettacolo presentato da Alessia Simoncelli che vedrà esibire sul palco il Gruppo Folk Don Miliani di Dorgali, Gruppo folk Nostra Signora di Castro Oschiri insieme alla Polonia, Perù, Bolivia, Slovacchia e Argentina. Ospite d’onore Solenadro.

Domenica 6 come da rito si svolgerà alle ore 18.00 la messa dei popoli presso la Chiesa di Santa Croce, accompagnata dal canto del Coro Logudoro. A seguire la parata per le vie principali del paese, mentre alle 20.30 avrà inizio la Sagra del Porcetto a cura de I Vitelloni di La Corte. Per la seconda serata della Rassegna folcloristica spetterà a Giuliano Marongiu condurre il programma di Gala con la partecipazione del lirico Francesco Demuro che consegnerà il premio A Manu Tenta e di Laura Spano.

Sul palco invece, saranno presenti i gruppi esteri con l’aggiunta del Portogallo e Armenia, i gruppi folk di Villanova Monteleone, Osilo con A Manu Tenta, il gruppo folk San Giorgio di Usini e le maschere tradizionali

A Manu Tenta in Tour. Nelle prossime date il Festival sarà ospite nelle piazze della Sardegna ed in particolare: l’8 agosto a Iglesias, il 9 a Trinità d’ Augultu, il 10 agosto a Chiaramonti mentre l’indomani nella bella Dorgali. Il 12 agosto si esibiranno nel paese ospitale di Ossi e per un ferragosto divertente il 15 a Stintino. La rassegna poi si sposterà nel nord dell’isola a La Caletta il16 agosto e Santa Teresa il 17. Le ultime due date invece si svolgeranno nel cuore della terra a Nuoro il 18 agosto.