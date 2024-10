Un ricco calendario di eventi è in programma a Usellus per i festeggiamenti in onore di Santa Reparata. Si parte il 3 ottobre con la Santa Messa presso la chiesa alle 16:30. Il 4 ottobre alle 18 karaoke con Stefano Muscas e a seguire Dj set con Dario Salaris. Sabato 5 ottobre, a partire dalle 18, andrà in scena l'evento "Sonos in Marmilla bambini", interessante rassegna di organetto con bambini provenienti da tutta la Sardegna. Alle 19 appuntamento con il gusto per la Sagra del maiale arrosto e, alle 21:30, la 6^ edizione di "Sonos in Marmilla", rassegna polistrumentale di balli sardi con artisti e costumi provenienti da tutta la Sardegna.

Domenica 6 ottobre alle 13 la Festa della Griglia e alle 15 ancora karaoke con Stefano Muscas. Alle 22 le sonorità tradizionali del gruppo etnico Dilliriana. Lunedì 7 ottobre karaoke con la regia di Valentina Madeddu e alle 23 Dj set con Enrico Granella.

L'8 ottobre, alle 10:30, la processione solenne per le vie del paese. La seguente Messa solenne sarà celebrata presso la chiesa di Santa Reparata dal reverendo Don Claudio Cera che farà il panegirico. Alle 13 il gran pranzo di Santa Reparata segito ancora dal karaoke e la serata etnica col gruppo A Ballare. Gli eventi civili si terranno tutti presso piazza Funtana Majori.