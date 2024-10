Il grande gesto di solidarietà da parte dell’U.S. Banari ha avuto i suoi frutti: è stato infatti consegnato al Pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari il ventilatore respironics acquistato grazie alla raccolta fondi promossa dalla società.

Nei giorni scorsi la squadra, che milita nel campionato di promozione Csi, aveva promosso l’iniziativa solidale per aiutare che, in questo momento, è in prima linea nella lotta contro la diffusione del Coronavirus.