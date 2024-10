Uno speleologo infortunato è stato soccorso nella grotta S’Edera, a Urzulei. L’allarme è scattato poco prima delle 16: un compagno dell’uomo è uscito dalla cavità e ha chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti i tecnici della VIII Delegazione Speleologica del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Il gruppo, composto da sei persone, stava effettuando un’esplorazione all’interno della cavità quando, giunto oltre il Pozzo della Grande Marmitta, oltre 500 metri dall’ingresso, a circa 180 metri di profondità, uno di loro a seguito di una caduta ha riportato una sospetta frattura alla gamba.

La squadra della Stazione alpina Ogliastra ha predisposto il campo base di supporto alla prima squadra di soccorso speleologico che, insieme ad un medico del CNSAS è entrata in grotta con i presidi di primo soccorso e ha raggiunto l’infortunato. Allertati anche i tecnici disostruttori, poiché date le caratteristiche della cavità, potrebbe essere necessario intervenire per allargare alcuni tratti per permettere il passaggio della barella.