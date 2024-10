Un’escursionista di 72 anni è stata soccorsa dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico nella gola di Gorropu, a Urzulei. La donna, originaria della provincia di Bologna, durante la visita del canyon a circa 500 metri dalla biglietteria, a causa di una caduta, ha riportato una sospetta frattura a una gamba che non le ha consentito di proseguire autonomamente.

La chiamata alla Centrale Operativa del 118 è arrivata intorno alle 14 e immediatamente è scattato l’allarme per le stazioni di Nuoro e Ogliastra. Contestualmente è stato attivato anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e il servizio di elisoccorso di base a Olbia. L’elicottero di AREUS, giunto in prossimità della gola di Gorropu ha imbarcato altri due tecnici di elisoccorso del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna di supporto all’equipe sanitaria, e insieme sono stati elitrasportati fino al luogo dell’intervento per prestare i primi soccorsi alla donna.

La 72enne, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata in barella con la tecnica della portantina fino ad un punto della gola idoneo a consentire la verricellata per l’imbarco in elicottero ed è stata poi trasportata all’ospedale di Nuoro. Le operazioni a terra sono state coadiuvate dal resto dei tecnici delle stazioni di Nuoro e Ogliastra e dal personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.