Al via a Uri, sabato 13 aprile, l'undicesima edizione della manifestazione "Sa die de su inu", organizzata dall'associazione “Amici Del Vino Uri” con il contributo e il patrocinio del Comune di Uri e in collaborazione con il Coro di Uri.

Un’imperdibile manifestazione tra le strade del borgo antico, per degustare un ottimo vino e squisiti prodotti gastronomici locali.

“‘Sa die de su inu’, con il tempo e l'impegno, si sta proponendo come un evento che si annovera tra quelli di spicco per il nostro Comune, insieme alla Sagra del Carciofo – afferma il sindaco di Uri, Matteo Dettori - Tra le nostre terre i prodotti dell'agricoltura trovano fertili e generosi nutrienti che si traducono in prodotti da assaggiare e degustare di eccellente qualità e bontà”.

Gli esperti assaggiatori, gli amatori del buon vino e i curiosi interessati a scoprire questo percorso eno-culturale non possono mancare.

“Ottimo vino, un bellissimo centro storico, prodotti gastronomici locali e tantissima voglia di fare sono le premesse di questo imperdibile evento – spiega il primo cittadino - Insieme agli instancabili “Amici del Vino di Uri” vi aspettiamo numerosi per un bel brindisi sabato 13 aprile!”.