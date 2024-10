Nella giornata di oggi ad Uri verrà effettuata una campagna di screening con tampone molecolare rivolta a tutti i bambini che hanno frequentato il centro estivo, anche nelle settimane precedenti a quella in corso, ai familiari e a tutti coloro che sono entrati in contatto coi bimbi. Lo fa sapere la prima cittadina Lucia Cirroni.

"Ciò - spiega la sindaca - in considerazione del fatto che nel corso delle ultime 2 settimane sono stati registrati diversi casi di sintomi, anche se non strettamente collegati al Covid-19. Lo screening avverrà con modalità drive-in, in via Alghero fronte scuola media dalle ore 17:00 alle ore 20:00, è necessaria la tessera sanitaria".

"Vi invito - prosegue - alla più ampia partecipazione, al fine di poter ottenere un quadro reale della situazione e stroncare sul nascere un eventuale contagio a catena. Ricordo inoltre che tutti i bambini che hanno frequentato il centro estivo entrati in contatto col soggetto del quale è stata riscontrata la positività, sono sottoposti a quarantena fiduciaria, ai genitori chiedo massima attenzione".

"I servizi all’infanzia, quali centro estivo, progetto Didattica in Movimento, Ludoteca e Asilo Nido sono sospesi", conclude la sindaca.