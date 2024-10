Dati Covid in progressivo miglioramento a Uri: sono 11 i cittadini ancora positivi. La ha comunicato su Facebook la sindaca Lucia Cirroni. "Nella giornata in cui si celebrano i diritti dei lavoratori - ha scritto ieri -, il mio pensiero va a coloro che non possono svolgere la propria attività lavorativa a sostegno della propria famiglia a causa delle misure anti Covid".

"Nel nostro piccolo paese la situazione migliora, sono 11 i soggetti positivi e 6 le persone in quarantena fiduciaria. Cerchiamo di tutelare con le nostre azioni questo grande risultato, come abbiamo potuto constatare - prosegue -, è sufficiente un momento di disattenzione per retrocedere dentro il tunnel dal quale iniziamo a vedere la luce".

"Aiutiamoci tutti a riprendere il controllo della nostra vita - conclude -, diamoci la possibilità di ritornare a lavoro dopo un lungo periodo di chiusura, continuiamo a proteggerci l’un l’altro come abbiamo fatto fino a oggi, per far si che sia veramente un Buon 1 maggio per il resto dell’anno".