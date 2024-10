Ottime fragole locali, succulenti panini con la carne di cavallo, una squisita fetta di crostata e un bicchiere di buon vino per brindare e festeggiare tutti assieme in compagnia. Sabato 27 maggio a Uri sarà una giornata dedicata alla raccolta del sangue e, come ama fare il direttivo della sezione Avis locale, i donatori verranno coccolati con specialità stagionali del posto.

“Per ringraziarli della loro generosità, amiamo omaggiare chi dona con pensierini – afferma ai microfoni di Sardegna Live Graziano Agus, presidente della sezione Avis di Uri - A seconda del periodo dell’anno, offriamo loro prodotti freschi della nostra zona. Le fragole che regaleremo il prossimo sabato sono gentilmente offerte da un produttore locale che vuole rimanere anonimo”.

Un circolo di piccoli grandi gesti che alimentano l’amore per il prossimo e tengono alta la bandiera della solidarietà.

“Sarà presente anche un nostro socio che è stato uno dei fondatori della sezione di Uri Michele Simola – prosegue Graziano – da anni continua a collaborare offrendosi di cuocere la carne di cavallo, dare i panini.. si tratta per tutti noi di un vero e proprio momento conviviale”.

L’Avis di Uri, come tutte le altre sezioni, è uno scrigno di cuori colmi di generosità, milioni di storie emozionanti e aneddoti divertenti. Ogni giornata di raccolta è una festa: “Contiamo di avere una buona risposta anche stavolta – dice Graziano – abbiamo già visto che le prenotazioni online sono abbastanza, speriamo ci siano tante prime donazioni e tanti giovani, considerando che rappresentano il nostro futuro”.

Sabato 27 maggio si donerà dalle 8 alle 12 presso la sede Avis in via Sassari 28 a Uri, è richiesta la prenotazione online sul sito, inquadrando il Qr-code presente sulla locandina, oppure si può telefonare al numero 079/4197770 o mandare un messaggio su Whatsapp allo stesso numero.

Le iniziative dell’Avis di Uri non si fermano qui: “Stiamo organizzando una giornata di raccolta in collaborazione con la squadra di calcio locale e i tifosi – dice fiducioso Graziano – Le manifestazioni sono un ottimo modo per sensibilizzare e persone e far conoscere loro l’importanza della donazione del sangue. Vi aspettiamo numerosi sabato prossimo, non mancate!” conclude.