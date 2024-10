Sabato 15 luglio il centro storico di Uri sarà ancora una volta teatro della rassegna dedicata al vino. Torna anche quest’anno ad Uri “Sa die de su inu”: si tratta della X edizione della manifestazione che porta in scena, nel centro storico del paese, le espressioni vinicole più rappresentative del territorio urese.

La manifestazione enologica cattura ogni anno l’attenzione di appassionati e semplici curiosi, dando spazio non solo ai vini, ma anche ai prodotti del territorio. In questa decima edizione saranno 24 le cantine che metteranno a disposizione i loro prodotti enologici, durante la rassegna non mancherà inoltre l’accompagnamento musicale, si esibiranno infatti il Coro di Uri, i cantanti sardi con Nino Manca alla chitarra accompagnato dalle voci di Franco Figos e Franco Dessena, il folk sassarese con ì Sintonia e a fine serata ancora tanta musica per chiudere la rassegna in allegria.

“Uri dimostra di avere tante di risorse che negli ultimi anni stanno emergendo con eventi come sa die de su Inu – ha detto Matteo Emanuele Dettori, sindaco di Uri - Tra di esse vi è indubbiamente l’arte vitivinicola in un territorio già vocato a questo genere di coltura nel medioevo, come dimostrano diversi documenti dell’epoca.

Questa X edizione -posticipata a Luglio- dà la possibilità anche ai turisti di degustare un ottimo bicchiere di vino accompagnato da diverse pietanze locali messe a disposizione dagli infaticabili soci degli “Amici del Vino di Uri”.