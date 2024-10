Nessuna risposta da parte delle Istituzioni? E allora una settantina di elettori, per protesta, hanno deciso di restituire il certificato elettorale all'Ufficio anagrafe del Comune di Uras, uno dei centri maggiormente colpiti dall’alluvione del 18 novembre.

Domenica prossima, dunque, non andranno a votare per le regionali in segno di disappunto contro i mancati aiuti chiesti dal centro di circa 3000 abitanti in provincia di Oristano.