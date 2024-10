Un altro caso di militare sardo morto di leucemia. Lo segnala l'Anavafaf del presidente Falco Accame. La vittima, Luca Iddas, si era rivolta allo stesso Accame due anni fa per avere notizie sulla causa di servizio.

"Il ministero della Difesa - spiega il presidente - ha comunicato il diniego dei risarcimenti perché 'il decesso da leucemia mieloide acuta non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio'. Si tratta di una risposta inaccettabile".

Per uranio impoverito e altre cause vi sono oltre quattromila ammalati in Italia, mentre 300 sono i morti.