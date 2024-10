"Amici miei nonostante mi si stato chiuso il profilo Marco Diana II (e abbiamo accertato che gli autori sono tutti quei signorotti che mi stanno calunniando che sono iscritti regolarmente presso le pagine : Il Maresciallo (gruppo chiuso di 44.000 e rotti mi piace), Marescialli e Terza Lista), cercherò di comunicare con tutti voi tramite questa pagina i gruppi aperti a mio favore sperando che anche questa pagina non venga chiusa.

(perchè qualcuno velatamente che si spaccia per essere un politico pubblicando articoli su tiscali con altri amici di altre associazioni e altri che stanno in svariate pagine mi hanno fatto capire che STO' RECANDO TROPPO FASTIDIO AL MINISTERO E AL SISTEMA POLITICO e che loro essendo collusi con tali sistemi adoperano qualsiasi sistema per proteggersi l'uno con l'altro.

Intanto mi hanno fatto capire che se schiaccio troppo il tasto questi non ci penseranno due volte a farmi chiudere pure questo profilo.... stavo cercando di fare il copia incolla delle conversazioni ma STRANAMENTE è scomparso tutto tranne i miei post..."



Un Abbraccio fraterno vostro Marco